Ece Erken ile davalık olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'na büyük şok!

Ece Erken, geçtiğimiz günlerde Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine sahte hesaptan mesaj attığını iddia ederek soluğu mahkemede aldı. Konuyla ilgili yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını söyleyen Ece Erken, Benan Mahmutyazıcıoğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

SÜRPRİZ GELİŞME

Bütün bu gelişmelerin ardından bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Snob Magazin'in haberine göre; Instagram'da 48 bin 300 takipçisi bulunan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı.