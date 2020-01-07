Ece Erken, eski eşi Serkan Uçar'la barıştığı iddialarına son noktayı koydu

Ece Erken, 2014 yılında Serkan Uçar’la dünyaevine girmiş, çift bu evlilikten Eymen adındaki oğullarını kucaklarına almışlardı. Ancak çiftin ilişkileri uzun soluklu olmamış ve 2015 yılında boşanmışlardı.

İDDİALARA YANIT VERDİ

Son olarak Ece Erken, eski eşiyle barıştıkları yönünde çıkan haber üzerine sunuculuğunu üstlendiği Söylemezsem Olmaz programında bir açıklama yaptı. Ünlü sunucu, "Böyle bir şey yok. Eymen'in sadece biyolojik babası olarak kalacak bir insan. Benim hayatımda kimse yok. Erkek arkadaşım yok." sözleriyle barışma iddialarını yalanladı.