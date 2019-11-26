Ece Erken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Sebebi herkesi şaşırttı

Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucularından Ece Erken, bugünkü yayında zor anlar yaşadı. Gözleri dolu dolu yayın yapmaya çalışan Erken, daha fazla dayanamadı ve gözyaşlarına boğuldu. Ünlü sunucu ağlamasının sebebiyle ilgili şöyle konuştu:

'HERKESİN SIKINTILARI OLABİLİR'

"Kadına şiddet haberlerini okuyunca bir tuhaf oluyorum. Ne zor bir yayın oldu benim için. Herkesin hayatında sıkıntılar olabilir. Çok şükür bir sıkıntım yok olunca sizinle paylaşıyorum ama bugün çok gergin uyandım gergin geldim buraya. Çok özür diliyorum."