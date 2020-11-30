Ece Dizdar Hekimoğlu dizisine katıldı!

Kanal D’nin sevilen ve büyük bir ilgi ile ilzenen dizisi Hekimoğlu’nun 1 Aralık Salı akşamı yayınlanacak 27’nci bölümünün konuk oyuncusu Ece Dizdar olacak. Dizdar, dizide çevresinden ilgi görebilmek için kendini sürekli hasta eden ve öyle görünmek isteyen Munchausen sendromundan muzdarip bir karakteri canlandıracak.

Başarılı oyuncunun, dizide Timuçin Esen’in canlandırdığı Ateş Hekimoğlu ile karşılaşması şimdiden merak uyandırdı.

Ece Dizdar, son olarak yönetmen Ümit Ünal’ın yeni filmi ‘Aşk, Büyü, vs.’ ile dikkatleri üzerine çekmiş ve 39. İstanbul Film Festivali’nde filmin başrollerini paylaştığı Selen Uçer’le birlikte ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazanmıştı.

Ece Dizdar ekranda en son Siyah Beyaz Aşk isimli dizideki İdil karakteri ile dikkat çekmişti. 2000’li yılların başından bu yana oyunculuk yapan Dizdar, Güneşi Beklerken dizisindeki Melda karakteri ile büyük ilgi görmüştü. Fi’de Nazlı olarak izlediğimiz oyuncu, ayrıca bir başka dijital dizi Alef’te de Maya’ya hayat vermişti.