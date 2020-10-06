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06 Ekim 2020 Salı 22:19 | Son Güncelleme:

Ebru Yaşar'dan Bismil'e 12 derslikli okul

Ebru Yaşar'dan Bismil'e 12 derslikli okul

Şarkıcı Ebru Yaşar'ın, Diyarbakır Bismil'de yaptırdığı okulun inşaatı tamamlandı.

İlçe nüfusunun en kalabalık olduğu Sanayi Mahallesi’nde yapılan 12 derslikli okul 31 Ekim’de hizmete açılacak. Ebru Yaşar İlköğretim ve Ortaokulu adını taşıyacak okulda teknoloji sınıfları, laboratuvarlar ve kütüphane bulunuyor. Okulun tamamlanmasının heyecanını yaşayan Yaşar, “Oradaki çocukların zor şartlarına tanık olmuştum. Onların eğitimine katkı vermenin mutluluğuna diyecek yok” dedi. 

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