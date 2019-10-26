Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Ebru Yaşar: Demet Akalın bana hediye almasın

Ebru Yaşar: Demet Akalın bana hediye almasın

Ebru Yaşar: Demet Akalın bana hediye almasın

Şarkıcı Ebru Yaşar, Demet Akalın ve Berkay-Özlem Şahin arasındaki hediye saat kriziyle ilgili çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

“Maddiyatın girdiği işler, çıkara döner” diyen Ebru Yaşar, “Keşke baştan öyle servet değerindeki saate tenezzül etmeselerdi. Demet sakın bana pahalı bir hediye almasın. Küçük şeyler beni mutlu etmeye yeter de artar” dedi.

'KOMŞULAR BİLE TATİLE ÇIKTI'

Ebru Yaşar evini basan tahtakurularından da şöyle dert yandı: “Birinin başına bir şey gelmesini mi istiyorsunuz, ‘Evini tahtakurusu bassın’ demeniz yeterli. Aylarca yuvama giremedim. Her yer ilaçlandı. Komşular bile tatile çıktı. Apartmanı boşalttık.”

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Serenay'ın yalnızlığı başına dert oldu!
'Demet Akalın bana hediye almasın'
Bedelli askerlik dönüşü yaptığı açıklama tepki çekmişti! Açıklık getirdi
Survivor Fatmagül Fakı evlendi
Hande Erçel'in son paylaşımı yürekleri burktu
<p>Dünyada her yıl 18 milyon, Türkiye’de yaklaşık 200 bin kişi kansere yakalanıyor. Kanser, tüm düny

Kanser Neden Bu Kadar Arttı? Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar Cevapladı...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Çanta sayesinde kim olduğu ortaya çıktı! O vicdansız anne bulundu

Tel Abyad'da yaralar hızla sarılıyor