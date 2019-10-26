Ebru Yaşar: Demet Akalın bana hediye almasın

“Maddiyatın girdiği işler, çıkara döner” diyen Ebru Yaşar, “Keşke baştan öyle servet değerindeki saate tenezzül etmeselerdi. Demet sakın bana pahalı bir hediye almasın. Küçük şeyler beni mutlu etmeye yeter de artar” dedi.

'KOMŞULAR BİLE TATİLE ÇIKTI'

Ebru Yaşar evini basan tahtakurularından da şöyle dert yandı: “Birinin başına bir şey gelmesini mi istiyorsunuz, ‘Evini tahtakurusu bassın’ demeniz yeterli. Aylarca yuvama giremedim. Her yer ilaçlandı. Komşular bile tatile çıktı. Apartmanı boşalttık.”