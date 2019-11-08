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  3. Ebru Yaşar 'Alev Alev' polemiğine noktayı koydu!

Ebru Yaşar 'Alev Alev' polemiğine noktayı koydu!

Ebru Yaşar 'Alev Alev' polemiğine noktayı koydu!

Önceki gün katıldığı bir televizyon programında, Feridun Düzağaç'ın sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklama kendisine sorulan Ebru Yaşar, günlerdir süren polemiğe son noktayı koydu.

Feridun Düzağaç hayranlarının şarkının yeni versiyonunu beğenmeyip ağır eleştirilerde bulundukları kendisine hatırlatılan Yaşar şöyle konuştu; "Feridun Düzağaç 15 yıl önce söylemiş ben de 15 yıl sonra söyledim, bir sanat eserini alıp o yıllardan bu yıllara taşımak çok önemli bir görev. Mesela Sezen

Aksu bu konuda çok bonkör, o yüzden Sezen Aksu. Eserlerini tüm sanatçılarla paylaşıyor. Bütün beste yapanlar bu şekilde düşünmeli. Şarkıları da şarkıcıları da yaşatmak lazım. Sonuç olarak 'Alev Alev'i benden dinlemek isteyen benden Feridun'dan dinlemek isteyen Feridun'dan dinleyecektir." 

"SANATÇIYA YAKIŞAN ESERİNİN ARKASINDA DURMAKTIR"

Feridun Düzağaç'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım da kendisine sorulan Yaşar "Feridun'un açıklamasına istinaden üzerime alınmak istemediğim şeyler var. Ben ne şarkıyı daha önce almak isteyen sanatçıların adlarını biliyorum ne de şarkının alım sürecinde maddi konularla ilgili bir bilgim var. Sanatçılığa yakışan eserinin arkasında durmaktır. Biz onun haberi olmadan birşey yapmadık hatta şarkının demosunu bile önce ona gönderdik." dedi.


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