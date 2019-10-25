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  3. Ebru Yaşar 'Alev Alev' döndü!

Ebru Yaşar 'Alev Alev' döndü!

Ebru Yaşar 'Alev Alev' döndü!

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar bir kez daha efsane bir covera imza atıyor.

2017 yılında çıkardığı ‘Haddinden Fazla’ albümü ve albümdeki ‘Ben Ne Yangınlar Gördüm’ coverıyla 2 senede 18 ayrı ödül töreninden 21 ödül alan başarılı sanatçı bu kez bir single çalışmasıyla sevenleriyle buluşuyor. Sözü ve müziği Feridun Düzağaç’a ait olan ‘Alev Alev’i kendine has yorumuyla yeniden seslendiren Yaşar, şarkının düzenlemesini usta müzisyen Mustafa Ceceli’ye emanet etti. 

BİLİMKURGU FİLMİ TADINDA KLİP!

Şarkının klibi adeta bir bilimkurgu filmi tadında çekildi. Filmlerde kullanılan üst düzey görüntü ekipmanları ve lens kitleri ile yapılan çekimlerin yönetmenliğini Hasan Kuyucu yaptı. 50 kişilik dev bir ekibin çalıştığı klip çekimleri, Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşti. ‘Alev Alev’ bugün (25.10.2019) DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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