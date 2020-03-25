Ebru Şancı ve Alparslan Öztürk katları ayırdı: Sürekli tartışıyoruz!

Koronavirüs sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'i erteleyince Ebru Şancı ve Alparslan Öztürk, kızlarını da alıp Bodrum'daki yazlıklarına taşındı. Ebru Şancı, Instagram'da paylaştığı videoda eşine "Artık karantinadasın. İki seçeneğin var. A şıkkı: Benimle ve kızlarınla olacaksın" dedi. Alparslan Öztürk, Ebru Şancı'nın sözünü bitirmesini beklemeden "Kesinlikle B şıkkı" yanıtını verdi.

'YAN YANA OLMUYOR'

Eşi ile sürekli tartışmaya başladıklarını söyleyen Ebru Şancı, 2. Sayfa programına telefonla bağlandı:

"Alparslan, Göztepespor'da oynadığı için haftanın 5 günü İzmir'deydi. İki haftada bir de deplasmana gidiyordu. Fazla görüşemiyorduk. Salgın korkusundan İstanbul'daki gelinlik atölyemi geçici olarak kapattım. Birlikte Bodrum'a geçtik. Ama aynı evde bu kadar uzun süre yan yana kalmaya alışık değilmişiz. Sürekli tartışıp, sürtüşüyoruz. Allah'tan villamız 3 katlı. Katları ayırdık."