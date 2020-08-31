Ebru Şancı üçüncü kez anne oldu: En güzel doğum günü hediyesi, hoş geldin oğlum!

Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk ile mutlu bir evlilik sürdüren ve ikiz bebekleri olan Ebru Şancı, oğlu Kürşad Fırat'a kavuştu. 36 yaşındaki güzel, doğum sonrası ilk kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Şancı, paylaşımına, "En güzel doğum günü hediyesi hoş geldin oğlum" notunu düştü. Şancı'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Ayrıca Öztürk ailesi oğullarına, "Kürşad Fırat Öztürk" adını verdi.

2015 yılında evlenen Alpaslan Öztürk-Ebru Şancı çiftinin, dört yaşında Mila ve Ceylin adında ikiz kızları da var.