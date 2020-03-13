Ebru Şancı mide rahatsızlığı için hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı!

2016 yılında ikiz kızları Mila ve Ceylin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Ebru Şancı, yeniden bir kız bebek dünyaya getirecek, ismini de İlay koyacaktı. 2.Sayfa programının haberine göre; Ebru Şancı, önceki akşam mide rahatsızlığı geçirerek hastaneye gitti.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Hastanede hiç beklemediği bir gerçeği öğrenen Şancı, "Bir kızım değil bir oğlum olacakmış... İsmini Kürşad Fırat koyacağız" diyerek hayatının şokunu yaşadığını açıkladı.