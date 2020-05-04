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  3. Ebru Şancı eşi Alpaslan Öztürk'ü sandalyeye bantlayıp Aile Bakanlığı'na seslendi: Yasaklansın!

Ebru Şancı eşi Alpaslan Öztürk'ü sandalyeye bantlayıp Aile Bakanlığı'na seslendi: Yasaklansın!

Ebru Şancı eşi Alpaslan Öztürk'ü sandalyeye bantlayıp Aile Bakanlığı'na seslendi: Yasaklansın!

Şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile olan Ebru Şancı, sosyal medya hesabından şaşırtan bir paylaşımda bulundu. Futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'ü sandalyeye bantlayarak Aile Bakanlığı'na seslenen Şancı, eşinin sürekli oynadığı oyun için 'yasaklansın' dedi.

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Ebru Şancı, sosyal medya hesabından futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile verdiği aşk pozlarından sonra yaptığı paylaşımla olay oldu.

AİLE BAKANLIĞINA SESLENDİ

Karnı burnunda isim sık sık eşinin telefonla fazla vakit geçirmesinden şikayet ediyordu. Şancı bu sorunla baş edemeyince çareyi eşini bantlamakta buldu. Eşini ve telefonunu sandalyeye bantlayan Şancı paylaşımında Aile Bakanlığına seslendi ve şunları dile getirdi:


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