Ebru Şancı Alpaslan Öztürk kimdir? Ebru Şancı kaç yaşında?

Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk merak edilen isimler arasında yer alıyor. Ebru Şancı kimdir, kaç yaşında? Süper Lig'de son hafta küme düşme potasında yer alan Göztepe, Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Göztepe, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek ligde kalmayı başardı. Golleri atanlardan biri Alpaslan Öztürk oldu. Öztürk’ün eşi Ebru Şancı araştırılıyor. Ebru Şancı, 16 yaşında model olarak podyumlarda yer almaya başladı. 18 yaşında kazandığı bir güzellik yarışmasında tescillenen güzelliğiyle profesyonel kariyerini pekiştirdi.

EBRU ŞANCI KİMDİR?

16 yaşında model olarak podyumlarda yer almaya başladı. 18 yaşında kazandığı bir güzellik yarışmasında tescillenen güzelliğiyle profesyonel kariyerini pekiştirdi. Uzun yıllar New York'ta kariyerini sürdürdükten sonra 2010 yılı sonlarında Türkiye'ye kesin dönüş yaparak model ve oyunculuğun yanı sıra İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurdu.

Eğitimini Bahçelievler Anadolu Lisesi, Londra Regent's College, New York Üniversitesi (Oyunculuk-Drama) bölümleriyle tamamladı. Kariyeri boyunca dünyaca ünlü birçok modacının defilelerinde ve marka yüzü olarak katalog çekimlerinde yer alan Ebru Şancı, FHM Türkiye magazininde '100 Sexiest Women In The World' listesinde yer aldı.

1983 doğumlu olan Ebru Şancı 2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlendi.

ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Alpaslan Öztürk (d. 16 Haziran 1993), Belçikalı-Türk futbolcu. Kariyerine Beerschot kulübünde başladıktan sonra Birmingham City altyapısında iki yıl oynayan futbolcu sol bek ve orta sahada görev yapmaktadır. İki yıl İngiltere'de forma giyip Beerschot'a geri döndükten sonra, Ocak 2012 tarihinde as takıma girmiştir. Kulüp küme düştükten sonra Öztürk Standard Liège'e transfer olmuştur. Bir sezon Kasımpaşa'da kiralık oynadıktan sonra 2015-16 sezonu itibariyle Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da kiralık olarak forma giymektedir.

Ailesinin ülkesi olan Türkiye adına 18 yaş altı ve 20 yaş altı takımında, doğduğu ülke Belçika adına ise 18 yaş altı, 19 yaş altı ve 21 yaş altı takımında forma giymiştir.

Ebru Şancı, Alpaslan Öztürk 19 Eylül 2015'te evlenmişti