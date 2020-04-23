Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın mezarı taşınacak mı? Uğur Akkuş'tan iddialara yanıt

9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybetmenin acısını yaşayan Ebru Şallı, hayatının en zor günlerini geçiriyor. Ses sanatçısı Onur Akay, Ebru Şallı'nın oğluyla ilgili bilgiler verdi. Onur Akay, koronavirüs önlemleri nedeniyle Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedilemeyen Pars'ın, bir yıl sonra Kilyos Mezarlığı'ndan taşınacağını belirtti.

İDDİALARA YANIT GELDİ

İddiaların ardından Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, Söylemezsem Olmaz'a konuştu. Akkuş, Pars'ın bir yıl sonra Kilyos Mezarlığı'ndan taşınacağı iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Geçen perşembe günü vefat eden minik Pars Tan, salgın nedeniyle Kilyos Mezarlığı'na defnedilmişti. Aile üyelerinin birçoğu, 9 yaşındaki Pars'ın cenazesine koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle katılamamıştı.