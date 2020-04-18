Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın mezar taşına yazdırdığı yazı yürekleri sızlattı

Ebru Şallı ve eski eşi Harun Tan’ın 9 yaşındaki küçük oğulları Pars’a iki yıl önce lenfoma teşhisi konmuştu. Şallı, geçen yıl mayıs ayında verdiği bir röportajda “Pars’ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz” demişti.

Pars Tan önceki akşam tedavi gördüğü Koşuyolu Acıbadem Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan Ebru Şallı ve Harun Tan dün ise oğullarını toprağa verdi.

Eylülde 10 yaşına girecek olan Pars Tan’ın cenazesi dün öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedildi. Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle cenazeye sadece aile üyeleri katıldı.

Mezarlıkta Ebru Şallı’yı, Harun Tan ve eşi Uğur Akkuş teselli etmeye çalıştı.

Hürriyet'in haberine göre; 9 yaşındaki Pars'ın "Ponçik sen hep benimlesin" yazılı mezar taşı kahretti.