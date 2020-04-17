Ebru Şallı'nın oğlu Pars kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Ebru Şallı'nın oğlu Pars neden öldü?

Ebru Şallı'nın acı günü.. Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan dünyaya gelen Pars, yaklaşık bir yıldır lenfoma hastalığı ile mücadele ediyordu. Pars, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ebru Şallı'nın oğlu Pars kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? gibi soruların yanıtları merak edildi. İşte tüm merak edilenler..

EBRU ŞALLI'NIN OĞLU HAYATINI KAYBETTİ!



Ebru Şallı'nın oğlu Pars, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

EBRU ŞALLI'NIN OĞLU PARS KAÇ YAŞINDAYDI, HASTALIĞI NEYDİ?



Harun Tan ile Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu Pars, dün gece tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Pars yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu.

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