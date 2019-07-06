Ebru Şallı'nın mayolu pozu sosyal medyayı salladı!

Ebru Şallı sevgilisi Uğur Akkuş ile çıktığı Gökcek tatilini sonlandırıp İstanbul'a döndü. Ancak Ebru Şallı sosyal medyadan tatil paylaşımlarına devam ediyor. Eski manken Şallı leoparlu mayolu pozunu koydu ve sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı..

EBRU ŞALLI'NIN EVLENECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Önceki akşam oğlu Beren ile birlikte Etiler'deki bir mekanda yemek yiyen Şallı, gazetecilerle Uğur Akkuş'la aile arasında gerçekleşecek bir törenle evleneceğini söyledi.

Çıkışta basın mensuplarına, oğlunun rahatsız olduğunu söyleyerek çekim yapmamalarını isteyen Ebru Şallı, sonrasında objektiflere poz verdi. Uğur Akkuş'la eylülde aile arasında gerçekleşecek bir törenle evleneceğini söyleyen Şallı, yeni aldığı 700 bin TL değerindeki Jaguar F-Pace marka arabasına binerek evinin yolunu tuttu.