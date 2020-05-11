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  3. Ebru Şallı'nın 'Anneler Günü' burukluğu: Doyamadım oğluma

Ebru Şallı'nın 'Anneler Günü' burukluğu: Doyamadım oğluma

Ebru Şallı'nın 'Anneler Günü' burukluğu: Doyamadım oğluma

Geçen ay oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, ‘Anneler Günü'nde yaşadığı burukluğu anlattı.

Geçen ay oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı, ‘Anneler Günü’nde yaşadığı burukluğu anlattı. Evlat acısının hiçbir şeye benzemediğini söyleyen Şallı, “İki yıl çektik bu hastalığı, hastanede yaşıyor gibiydik. Şimdi de sanki hâlâ orada, sanki gidip görebilirim. Oysa Ponçik, Zekeriyaköy’de bir mezarlıkta. Mezar taşında, 10 yaşındaki oğlumun adını gördüğümde inanamıyorum. Doyamadım oğluma” dedi. Şallı, minik Pars’ın kendisine hediye ettiği bilekliği de paylaşarak takipçilerini duygulandırdı. 

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