Ebru Şallı'dan Uğur Akkuş'a: İyi ki varsın yol arkadaşım

Geçtiğimiz aylarda iş insanı eşi Uğur Akkuş ile soluğu Bodrum Türkbükü'nde alan eski manken Ebru Şallı, tatilden karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

"İYİ Kİ VARSIN YOL ARKADAŞIM"

Şallı, 2019 yılında dünyaevine girdiği eşi ile bu karesini "İyi ki varsın yol arkadaşım" notuyla takipçileriyle paylaştı. 43 yaşındaki Ebru Şallı'nın aşk dolu gönderisi kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.