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  • Ebru Şallı'dan Uğur Akkuş'a: İyi ki varsın yol arkadaşım
11 Eylül 2020 Cuma 11:47 | Son Güncelleme:

Ebru Şallı'dan Uğur Akkuş'a: İyi ki varsın yol arkadaşım

Ebru Şallı'dan Uğur Akkuş'a: İyi ki varsın yol arkadaşım

Geçtiğimiz yıl iş insanı Uğur Akkuş ile hayatını birleştiren eski manken Ebru Şallı, romantik bir paylaşımda bulundu. Şallı, paylaşımına "İyi ki varsın yol arkadaşım" notunu düştü.

Geçtiğimiz aylarda iş insanı eşi Uğur Akkuş ile soluğu Bodrum Türkbükü'nde alan eski manken Ebru Şallı, tatilden karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

"İYİ Kİ VARSIN YOL ARKADAŞIM"

Şallı, 2019 yılında dünyaevine girdiği eşi ile bu karesini "İyi ki varsın yol arkadaşım" notuyla takipçileriyle paylaştı. 43 yaşındaki Ebru Şallı'nın aşk dolu gönderisi kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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