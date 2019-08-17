Ebru Şallı'dan Uğur Akkuş'a 20 bin dolarlık hediye

Ebru Şallı, nişanlısı Uğur Akkuş'a doğum gününde büyük bir jest yaptı. Şallı, Akkuş'a 20 bin dolar değerinde bir kol saati hediye etti.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:32
Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:32
Ebru Şallı'dan Uğur Akkuş'a 20 bin dolarlık hediye

Ebru Şallı, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı ile eylül ayında dünyaevine girecek. Düğün için geri sayıma geçen Şallı, Uğur Akkuş'un doğum günü için Bodrum açıklarında demirli lüks teknesinde kutlama düzenledi. Nişanlısının doğum günü pastasını kendi elleriyle yapan Ebru Şallı, pastanın fotoğrafını sosyal medyadan da paylaştı.

KESENİN AĞZINI AÇTI

Sürprizleri bununla kalmayan Ebru Şallı, kutlama sonunda da nişanlısı Uğur Akkuş'a 20 bin dolar (yaklaşık 111 bin lira) değerinde Rolex marka bir kol saati hediye etti.

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