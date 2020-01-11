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  3. Ebru Şallı'dan iddialı sözler: 9 yaşında başladım, kendime güveniyorum!

Ebru Şallı'dan iddialı sözler: 9 yaşında başladım, kendime güveniyorum!

Ebru Şallı'dan iddialı sözler: 9 yaşında başladım, kendime güveniyorum!

9 yaşından bu yana mutfakta yemek yaptığını söyleyen Ebru Şallı 'elim çok lezzetli' dedi.

İş insanı Uğur Akkuş'la 27 Eylül'de nikah masasına oturan Ebru Şallı, kendini methetti. Yılbaşında tüm yemekleri tek başına hazırladığını söyleyen Şallı, "9 yaşında pilav yapmaya başladım. Çocuklarım ve diğer tüm eş dost benim yemeklerime bayılır. Bu konuda kendime güveniyorum. El lezzeti denen bir şey var. Çok meraklıydım mutfağa" şeklinde iddialı konuştu.


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