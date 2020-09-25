Ebru Şallı'dan hayatını kaybeden oğlu Pars için duygusal paylaşım!

Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki oğlu Pars tedavi gördüğü lenfoma hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ebru Şallı yaptığı son paylaşımla oğlunun doğum gününü kutladı. Şallı’nın duygusal paylaşımı hayranlarının yüreğini burktu.



Ebru Şallı yaptığı paylaşıma: “Ponçiğim benim seni çok seviyorum. İyi ki benim oğlum oldun, iyi ki seni doğurdum. Bana yasattığın her an için sana minnettarım. Her zaman şükrediyorum senin annen olduğum için. 9 yıl ben bir melekle yaşadım. Gerçek bir meleğin nefes aldığını gördüm ben. Annişin seni çok seviyor meleğim doğum günün kutlu olsun. Seni tarifsiz özlüyorum. Buluşacağız Ponçiğim benim, kavuşacağız. Hep güler yüzlü Parsım benim yine gülmeye devam ediyorsun biliyorum” açıklamasını yazdı.