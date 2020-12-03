03 Aralık 2020 Perşembe 13:39 | Son Güncelleme:
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'dan Kapadokya'da romantik tatil
Geçtiğimiz yıl eylül ayında nikah masasına oturan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, Kapadokya'da romantik bir tatil yapıyor.
Eski manken Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile Kapadokya’ya gitti. Şallı, eşiyle romantik tatillerinden kareleri sosyal medyasında takipçileriyle, "Uğurlu Kapadokya... Cennet Türkiye'mizin cennet köşeleri, gez gez bitmez! Ne kadar şanslıyız ki bu topraklarda doğup büyümüşüz" notuyla paylaştı.
ROMANTİK TATİL
Şallı, önceki gün de eşiyle mum ışığında baş başa yemek yerken çekilen fotoğraflarını Instagram hesabının Hikaye bölümüne kalp emojisiyle yükledi.