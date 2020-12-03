Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'dan Kapadokya'da romantik tatil

Eski manken Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile Kapadokya’ya gitti. Şallı, eşiyle romantik tatillerinden kareleri sosyal medyasında takipçileriyle, "Uğurlu Kapadokya... Cennet Türkiye'mizin cennet köşeleri, gez gez bitmez! Ne kadar şanslıyız ki bu topraklarda doğup büyümüşüz" notuyla paylaştı.

ROMANTİK TATİL

Şallı, önceki gün de eşiyle mum ışığında baş başa yemek yerken çekilen fotoğraflarını Instagram hesabının Hikaye bölümüne kalp emojisiyle yükledi.