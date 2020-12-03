  • $7,8228
  • 9,4308
  • 459.326
  • 1328.83
  • Haberler
  • Magazin
  • Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'dan Kapadokya'da romantik tatil
03 Aralık 2020 Perşembe 13:39 | Son Güncelleme:

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'dan Kapadokya'da romantik tatil

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'dan Kapadokya'da romantik tatil

Geçtiğimiz yıl eylül ayında nikah masasına oturan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, Kapadokya'da romantik bir tatil yapıyor.

Eski manken Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile Kapadokya’ya gitti. Şallı, eşiyle romantik tatillerinden kareleri sosyal medyasında takipçileriyle, "Uğurlu Kapadokya... Cennet Türkiye'mizin cennet köşeleri, gez gez bitmez! Ne kadar şanslıyız ki bu topraklarda doğup büyümüşüz" notuyla paylaştı.

ROMANTİK TATİL

Şallı, önceki gün de eşiyle mum ışığında baş başa yemek yerken çekilen fotoğraflarını Instagram hesabının Hikaye bölümüne kalp emojisiyle yükledi.

İran hükümeti halk tarafından baskı altında, bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyecek? İran'da

Muhsin Fahrizade cinayetinin perde arkası

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

28 yıl sonra işgalden kurtarılan Laçin'in görüntüleri yayınlandı

Uğur böcekleri şehri bastı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.