26 Eylül 2020 Cumartesi 13:33 | Son Güncelleme:
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş 1 yılı devirdi: Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun çizgi gözlüm!
Eski manken Ebru Şallı, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Uğur Akkuş ile geçtiğimiz yıl 26 Eylül'de nikah masasına oturmuştu. Çift, evliliklerinde 1 yılı geride bıraktı.
Ebru Şallı, Uğur Akkuş ile evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından şu sözlerle kutladı;
"Hayata şükrederek başlamak istiyorum , yaşadığım her şeye şükrediyorum. Dünyanın en iyi kalpli erkeği, en çalışkan, üretken, en sevgi dolu, en yardımsever, en aşık ve sevgili, en vicdanlı, en iyi babası, ponçiğimin Uğuristanı, iyikim, yol arkadaşım, eşim... Ağladığım, güldüğüm, her şeyim benim... Seni çok seviyorum. Sana sadece bir gün değil sonsuza kadar evet... Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun çizgi gözlüm... Sen hep gül ve gözlerin çizgi olsun."