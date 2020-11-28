Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan aşk pozu!

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve gün boyu çeşitli mağazalardan alışveriş yapan çift, daha sonra çıktıkları Markalar Sokağı'nda kameralara takıldılar.

El ele tutuşarak dünyaca ünlü markaların mağazalarını gezen çiftin mutluluğu dikkatlerden kaçmazken soruları cevapsız bırakmayı tercih ettiler.

Fiziği ve şık giyim tarzı ile dikkat çeken Şallı, sade giyimi ile göze çarparken, son dönemde adından sıkça söz ettiren eşi Uğur Akkuş ise takım elbise ile alışverişin keyfini çıkardı.