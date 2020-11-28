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28 Kasım 2020 Cumartesi 13:39 | Son Güncelleme:

Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan aşk pozu!

Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan aşk pozu!

İş adamı Uğur Akkuş ve eşi Ebru Şallı, önceki gün İstinyePark'da kameralara takıldı. Çift, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına el el romantik bir poz verdi..

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve gün boyu çeşitli mağazalardan alışveriş yapan çift, daha sonra çıktıkları Markalar Sokağı'nda kameralara takıldılar.

El ele tutuşarak dünyaca ünlü markaların mağazalarını gezen çiftin mutluluğu dikkatlerden kaçmazken soruları cevapsız bırakmayı tercih ettiler.

Fiziği ve şık giyim tarzı ile dikkat çeken Şallı, sade giyimi ile göze çarparken, son dönemde adından sıkça söz ettiren eşi Uğur Akkuş ise takım elbise ile alışverişin keyfini çıkardı.

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