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  • Ebru Şallı: Sezen'in benim için çok ayrı bir yeri var
07 Ekim 2020 Çarşamba 10:17 | Son Güncelleme:

Ebru Şallı: Sezen'in benim için çok ayrı bir yeri var

Ebru Şallı: Sezen'in benim için çok ayrı bir yeri var

Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, önceki akşam Yeniköy'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Muhabirlerle sohbet eden ünlü model, 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü’nde oğlu Pars’ın mezarının başına iki kedi yuvası koyduran Sezen Aksu’ya teşekkür etti.

Konuşurken gözleri dolan Şallı, “Sezen’in benim için çok ayrı bir yeri var. Her zaman arayıp destek oluyor” dedi. Dizi teklifleri aldığını da açıklayan Şallı, “Birçok proje geliyor. Bakalım belki olur, ben de ancak kendime geliyorum” dedi.

<p>Kurgu-Editör: <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p><p><b

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