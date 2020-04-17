Ünlü manken Ebru Şallı'nın bir süredir lenfoma tedavisi gören 8 yaşındaki oğlu Pars, hayatını kaybetti. Bu acı haberin ardından Ebru Şallı hakkında aratırmalar hız kazandı. Ebru Şallı kaç çocuğu var? Ebru Şallı kimdir, kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler..

EBRU ŞALLI KİMDİR?



Ebru Şallı, 15 Ocak 1977 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Nişantaşı Kız Lisesinden 1996 yılında mezun olarak tahsil hayatına nokta koydu. 1993 yılında fotomodellik yapmaya başlayan Ebru Şallı, 1995 yılında yapılan Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçildi. 1995 ile 2003 yılları arasındaki dönemde mankenlik, fotomodellik ve sunuculuk yaptı.

Pilates için egzersiz videosu da hazırlayan Ebru Şallı, 2006 Mayıs ayından itibaren TV 8 kanalında “Ebru’nun Mutfağı” adlı programı sundu. Beyaz TV’de “Ebruli” adlı programının sunuculuğunu yaptı. Ebru Şallı, Ozan Orhon’dan boşanır boşanmaz uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı, bir süre sonra bırakıldı. 1999 yılında Emrah’la “Unutabilsem” adlı dizide oynadı. “Belalım Benim” ve “Gölge Çiçeği” oynadığı diğer diziler oldu.

Daha sonra Yeni Karamürsel Mağazaları’nın sahibi Harun Tan’la bir süre aşk yaşadıktan sonra 2002 yılında evlenen Ebru Şallı podyumları bıraktı. İki çocuğu oldu. 11 yıl boyunca ‘örnek’ olarak gösterilen Harun Tan ve Ebru Şallı çifti, 11 Temmuz 2013 tarihinde boşandı.

Ebru Şallı hamileliğinin ardından Gendaş Kültür yayınları arasında çıkan “Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak” adlı bir kitap yazdı. 2005 yılı Mart ayında yayınlanan bu kitap büyük ilgi gördü.

EBRU ŞALLI KAÇ ÇOCUĞU VAR?



1.evliliği: 19 Haziran 1997 tarihinde şarkıcı Ozan Orhon’la evlendi. 1998 yılının Haziran ayında da boşandı.

2.evliliği: 2002 yılında Harun Tan’la evlendikten sonra podyumları bıraktı. 11 yıl evli kaldı. 11 Temmuz 2013 tarihinde boşandı. Beren (d.2004) ve Pars (d.2010) adında iki oğulları oldu.

KİTAPLARI

2005 – Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak

FİMLERİ

1995 – Gölge Çiçeği (dizi)

1998 – Reyting Hamdi(dizi)

1999 – Unutabilsem (dizi)

2002 – Belalım Benim (dizi)

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