Ebru Şallı canlı yayında açıkladı: 1 yıldır oğlumun hastalığı ile mücadele ediyoruz

Geçtiğimiz yıl Uğur Akkuş ile gizlice nişanlanan Ebru Şallı, Haber Türk ekranlarında yayınlanan Oylum Talu ile Burası Haftasonu programında bir itirafta bulundu.

Harun Tan ile olan evliliğinden 2 oğlu bulunan Ebru Şallı, büyük oğlu Beren’in eğitimine yurt dışında devam ettiğini açıklarken, küçük oğlu Pars’ın yakalandığı hastalık nedeniyle bir yıldır zor günler geçirdiklerini söyledi.

Son bir yıldır Uğur Akkuş’la yaşadığı ilişki nedeniyle hakkında pek çok haber yapılan Ebru Şallı, bu haberleri önemsemediğini ve tüm gündeminin oğlunun sağlığı olduğunu söyledi. Küçük oğlu Pars’ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdüklerini, yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavinin başladığını belirten Şallı, hastalık nedeniyle Pars’ın eğitimine ara verdiklerini de söyledi. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz diyen Ebru Şallı, oğlu Pars’ın durumunun şu an daha iyi olduğunu ifade etti.