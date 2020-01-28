Ebru Şallı beş çocuk istiyor!

Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden çiftten Uğur Akkuş, eşinin geçtiğimiz haftaki doğum gününde özel bir hediye alıp almaması hakkında, "Hediye söylenmez; bol güllü diyelim. Ebru’yla bize her gün doğum günü." dedi.

Ebru Şallı ise "3’üncü çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna "Çocuk çok seviyorum. Yaşam şartlarım normal olsaydı 5 çocuk doğururdum. Şu an için öyle bir şey yok" yanıtını verdi.