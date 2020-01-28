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  3. Ebru Şallı beş çocuk istiyor!

Ebru Şallı beş çocuk istiyor!

Ebru Şallı beş çocuk istiyor!

Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, önceki sabah Rumeli Hisarı’nda yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden çiftten Uğur Akkuş, eşinin geçtiğimiz haftaki doğum gününde özel bir hediye alıp almaması hakkında, "Hediye söylenmez; bol güllü diyelim. Ebru’yla bize her gün doğum günü." dedi.

Ebru Şallı ise "3’üncü çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna "Çocuk çok seviyorum. Yaşam şartlarım normal olsaydı 5 çocuk doğururdum. Şu an için öyle bir şey yok" yanıtını verdi.


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