Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman'a büyük onur

Amerikan Basketbol Ligi'nde Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, UNICEF'in "Ulusal İyi Niyet Elçisi" oldu.

"Ulusal İyi Niyet Elçisi" olmasının ardından konuşan Cedi Osman, "UNICEF’in 'Ulusal İyi Niyet' elçisi olarak seçilmenin tarifsiz duyguları içerisindeyim. UNICEF gibi dünyada ve Türkiye’de kalplere dokunan bir organizasyonun parçası olmanın heyecanını yaşıyorum. Tüm tecrübelerimi çocukların hayalleriyle birleştirmek ve onları dinleyebilmek için sabırsızlanıyorum. Beni bu onura layık gören Unicef Türkiye ailesine teşekkür ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum." dedi.