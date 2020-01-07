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  3. Ebru Şahin ve Oğulcan Engin arasında aşk var mı yok mu? Çelişkili açıklamalar!

Ebru Şahin ve Oğulcan Engin arasında aşk var mı yok mu? Çelişkili açıklamalar!

Ebru Şahin ve Oğulcan Engin arasında aşk var mı yok mu" Çelişkili açıklamalar!

Ebru Şahin ile Oğulcan Engin'in aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine damga vurmuştu. İddialara oyuncudan ve Oğulcan Engin'in annesi Seda Sayan'dan art arda açıklamalar geldi. Yapılar açıklamalar ise kafaları karıştırdı.

Ebru Şahin ve Oğulcan Engin'in, Engin'in kafesinde birlikte görülmesi üzerine ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişti. İddialara ilk yanıt Şahin'den geldi. Şahin, "Oğulcan'la sadece arkadaşız" dedi.

ARKADAŞLAR MI, TANIŞMIYORLAR MI?

İkilinin buluşmasına vesile olduğu iddia edilen Seda Sayan ise '2.Sayfa' programına sesli mesaj göndererek iddialar için şunları söyledi: "Haber kesinlikle yanlış. Ben oyuncu kardeşimiz Ebru'yu hiç tanımıyorum, yan yana bile gelmedim. Çok beğeniyorum, çok iyi bir oyuncu ama hiç tanımıyorum. Oğulcan da tanımıyor. Bu haber nasıl çıktı onu da bilmiyorum."

İki farklı cepheden gelen açıklama ise kafaları karıştırdı. İkilinin tanışmadığı mı yoksa arkadaş mı olduğu bilinmezken, bu açıklamaların ardında ilişkiyi gizleme çabalarının olup olmadığı merak konusu oldu.


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