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  3. Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün fanları baskına hazırlanıyor

Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün fanları baskına hazırlanıyor

Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün fanları baskına hazırlanıyor

ATV’nin fenomen dizisi Hercai’nin fanları, ajanlığa soyundu. Yeni sezon için heyecanla bekleyen seyirci, Mardin’i kuşatmaya aldı. Oyuncuların kaldığı oteli bulan Hercai fanları, 17 Ağustos’ta başlayacağını öğrendikleri çekimler için de ‘baskın’ hazırlığına başladı.

Geçtiğimiz sezon atv'de başlayan 'Hercai' dizisi, kısa sürede fenomen olmuştu. Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün başrolünü paylaştığı dizi; çekimlerin yapıldığı Mardin'in bile ekonomisine büyük katkı sağlamış; dizinin hayranları Mardin'e akın etmişti. Hercai sevenleri, yeni sezon öncesi ise sıkı bir hazırlığa tutuştu.

Ebru Şahin ve Akın Akınözü'yü görmek için çekimlerin yapıldığı mekanları basan Hercai sevenleri, 007 James Bond gibi çalıştı. Oyuncuların kaldığı oteli bulan Hercai fanları, oteli telefon yağmuruna tuttu. Ekibin 16 Ağustos için otele rezervasyon yaptırdığını öğrenen Hercai hayranları, ayın 17'sinde başlayacağını öğrendikleri set için de şimdiden baskın hazırlığında!

(Kaynak: takvim.com.tr)

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