Ebru Şahin cephesinden iddialara yanıt: Her şey para değil!
Oyuncu Ebru Şahin hem aşk hayatı hem de bir markanın 500 bin TL'lik teklifini reddettiği iddiasıyla yaz ayının gündemine oturmuştu. 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alan Ebru şahin için menajerinden iddialarla ilgili resmi açıklama geldi.
Hafta içi yer alan haberlerde oyuncu Ebru Şahin’in önerilen ücreti düşük bulduğu için reddettiği reklam teklifini, şarkıcı Zeynep Bastık'ın kabul ettiği yazılıyordu. Menajer Abdullah Bulut ile çalışan Şahin için konuyla ilgili açıklama geldi.
Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer alıyor: " Tanımadığımız ve marka değerimizden kendilerine pay çıkarmaya çalışan kişilere lütfen itibar etmeyin. Ebru Şahin, söz konusu reklam için firma ile tanışmamış, aynı masada oturmamış ve bu konuyla ilgili herhangi bir süreç yaşanmamıştır. İşlerin kapsamı, zamanlaması ve markanın oyuncumuza katacağı değer kadar oyuncumuzun markaya katacağı değeri göz önünde bulundurarak projeleri değerlendirmekle birlikte para da hiçbir zaman tek seçim kriterimiz olmamıştır. Yanlışlığın düzeltilmesi adına bilgilendirmedir. Sevgiler."