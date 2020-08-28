Ebru Şahin cephesinden iddialara yanıt: Her şey para değil!

Hafta içi yer alan haberlerde oyuncu Ebru Şahin’in önerilen ücreti düşük bulduğu için reddettiği reklam teklifini, şarkıcı Zeynep Bastık'ın kabul ettiği yazılıyordu. Menajer Abdullah Bulut ile çalışan Şahin için konuyla ilgili açıklama geldi.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer alıyor: " Tanımadığımız ve marka değerimizden kendilerine pay çıkarmaya çalışan kişilere lütfen itibar etmeyin. Ebru Şahin, söz konusu reklam için firma ile tanışmamış, aynı masada oturmamış ve bu konuyla ilgili herhangi bir süreç yaşanmamıştır. İşlerin kapsamı, zamanlaması ve markanın oyuncumuza katacağı değer kadar oyuncumuzun markaya katacağı değeri göz önünde bulundurarak projeleri değerlendirmekle birlikte para da hiçbir zaman tek seçim kriterimiz olmamıştır. Yanlışlığın düzeltilmesi adına bilgilendirmedir. Sevgiler."