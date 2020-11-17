Ebru Şahin-Cedi Osman aşkı doludizgin! 'Ne yazsam anlatamam...'

Bu senenin sürpriz aşklarından Ebru Şahin ve Cedi Osman, işleri nedeniyle uzak kaldı. Yaz aylarından beraber Çeşme’de tatil yapan çiftten Ebru Şahin, rol aldığı 'Hercai' dizisinin çekimlerine devam etmek için Mardin’in yolunu tuttu. ABD Baketbol Ligi’nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen ünlü baketbolcu Cedi Osman ise rotasını Amerika’ya çevirdi.

'NE YAZSAM ANLATAMAM'

Sevgilisini özleyen Cedi Osman, geçen haftalarda sevgilisiyle bir karesini sosyal medyadan yayınladı. Ünlü basketbolcu fotoğrafa, “Ne güzel geçmişti tüm yaz” notunu ekledi. Şahin ise Osman'a, "Ne yazsam anlatamam" diyerek yanıt verdi. Ayrıca Cedi Osman sevgilisiyle bir başka paylaşımına, "İyi ki" mesajını yazdı. İkilinin aşk dolu karelerine binlerce yorum ve beğeni yağdı.



Öte yandan Cedi Osman, geçtiğimiz ay dizi çekimleri için Mardin'de olan sevgilisini ziyarete gitmişti...