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  3. Ebru Polat o mesajı sosyal medya hesabından ifşa etti

Ebru Polat o mesajı sosyal medya hesabından ifşa etti

Ebru Polat o mesajı sosyal medya hesabından ifşa etti

Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medyadan kendisine gelen çirkin bir mesajı Instagram hesabından ifşa etti.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan şarkıcı Ebru Polat, yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Son olarak Instagram hesabından sürat teknesinde çekildiği bir kareyi paylaşan Polat'a çirkin bir mesaj geldi. Şarkıcının bir takipçisi, "Benim teknemi de kullanabilirsiniz; hatta size tekne hediye edebilirim" şeklinde bir mesaj attı.

İFŞA ETTİ

Bu mesaj üzerine takipçinin adını vermeden mesajı ifşa eden Ebru Polat, "Bunu özellikle buraya koyuyorum; bir daha bu tarz mesajlar alırsam isim ile birlikte paylaşacağım. Bir b.k bilmiyorlar bari hadlerini bilsinler" sözleriyle mesaja tepki gösterdi.

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