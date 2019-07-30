Ebru Polat kimdir, kaç yaşında? Ebru Polat'ın dansı sosyal medyayı salladı!

Ebru Polat kimdir, kaç yaşında? arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. Yeni albüm çıkaran ve Youtube izlenmelerini altüst eden sosyal medya fenomeni Reynmen'in Ela şarkısıyladans eden Hadise çok konuşulmuştu. Hadise'nin bu paylaşımının ardından şarkıcı ve model Ebru Polat'tan benzer bir paylaşım geldi. Ebru Polat çektiği dans videosuyla sosyal medyanın en çok konuşulanı oldu. Peki Ebru Polat kimdir, kaç yaşında? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

EBRU POLAT KİMDİR?

Ebru Polat, 30 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de doğdu. Genç yaşlarda bale eğitimi aldı. Müzikle ilkokul korosunda tanışan Polat, eğitim hayatını müzikten farklı bir alana çevirerek hukuk okumaya karar verdi. 2005 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimini başarıyla tamamladı. Bir süre avukat olarak görev yaptı.

Müzik kariyeri

İlk albümü 2007 çıkışlı Çetin Ceviz'dir. Avukatlığı bırakıp kariyerini müzik üzerine kurmaya karar verdikten sonra Londra’ya giden Polat, bu şehirde bulunan sanat akademisi Royal Akademi’de müzik eğitimi aldı. Türkiye’ye döndükten sonra 2008 yılında ikinci EP albümü olan "Çok Geç"’i piyasaya sürdü. Albümün ismiyle aynı olan "Çok Geç" şarkısının sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait. Bu şarkı dışında Sezen Aksu'nun "Seni Yerler" şarkısını da tekrar yorumladı. 2009 yılında "Kalp Ayazı" albümünü yayımladı. Albümün içerisinde Serdar Ortaç, Fettah Can, Murat Güneş, Sezen Aksu'nun şarkıları yer aldı. Ayrıca albümde Polat'ın sözü ve müziği kendine ait olan "Delikanlı Kız" şarkısı da yer aldı.

2011'de "Dinle 2011" albümünü yayımladı. Albümde Sezen Aksu'nun "Haydi Git" şarkısına yorumladı. Ayrıca albümde "Mutlu Ol Yeter" ve "Artık Sevmeyeceğim" şarkılarının cover'larına yer verdi. Sonrasında aynı yıl içerisinde "Olanlar Oldu" single'ını sundu. 2012'de "Kaçın Kurasıyım" EP'sini yayımladı. Sözlerini Aysel Gürel'in müziğini Mehmet Erbil Savaş'ın yaptığı "Hani Dünya Tatlısı" şarkısını tekrar yorumladı. 2013 yılında ise "Günaha Davet" ve "Hediyem Olsun" single'larını piyasaya sürdü. 2015'te ise "Çilli Bom" şarkısını tekrar yorumlayan Ebru Polat, 7 Nisan'da 9 şarkının yer aldığı "9 Hit" albümünü yayımladı.

Albümleri

Kalp Ayazı (2009) Seyhan Müzik

Dinle 2011 (2011) Dokuz Sekiz Müzik

9 Hit (2015) Seyhan Müzik

EP'leri

Çok Geç (2008) Seyhan Müzik

Çetin Ceviz (2007) DFM Productions

Single'ları

Olanlar Oldu (2011) Dokuz Sekiz Müzik

Kaçın Kurasıyım (2012) Musicom Müzik

Günaha Davet (2013) Musicom Müzik

Hediyem Olsun (2014) Musicom Müzik

Çilli Bom (2015) Musicom Müzik

Dokun Bana (2016) Seyhan Müzik

Hava Çok Sıcak (2017) Seyhan Müzik

Hazmedemeyenlere Soda (2018) Seyhan Müzik

Akşam Sendeyiz Kraliçe (2018) Seyhan Müzik

Madam (2019) Kemal Aslan Music Production

Haydi Şimdi Gel (Halil Vergin ile birlikte) (2019) Dinç Müzik Yapım