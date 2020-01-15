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  3. Ebru Gündeş'ten flaş karar! 25 milyonluk yalısından 13 milyonluk villaya taşınıyor

Ebru Gündeş'ten flaş karar! 25 milyonluk yalısından 13 milyonluk villaya taşınıyor

Ebru Gündeş'ten flaş karar! 25 milyonluk yalısından 13 milyonluk villaya taşınıyor

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, kızı Alara ile birlikte yaşadığı Kanlıca'daki villasından taşınmaya karar verdi. Rotasını boğaz manzaralı yalısından Kemerburgaz'a çeviren Gündeş, şaşkınlık yarattı.

Kanlıca'daki Mehmet Arif Bey Yalıları'ndan ikisini 2011 yılında satın alarak orada yaşamaya başlayan şarkıcı Ebru Gündeş aniden taşınma kararı aldı.

Kanal D'de ekrana gelen "2.Sayfa" programının haberine göre 25 milyon liralık yalıdan taşınma kararı alan Ebru Gündeş, Kemerburgaz'da bulunan 13 milyon liralık bir villaya taşınacak.


Ebru Gündeş'ten flaş karar! 25 milyonluk yalısından taşınıyor
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