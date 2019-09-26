Ebru Gündeş'in çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Değişimi olay oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan Ebru Gündeş, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Gündeş, çocukluk yıllarına dair bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafa "Bu dünyada çocuk olmak var" notunu düşen ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Gündeş'in değişimi ise sosyal medyaya damga vurdu.

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