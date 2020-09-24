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  • Ebru Gündeş'in acı kaybı! Yıllardır küs olduğu babasını sessiz sedasız defnetti
24 Eylül 2020 Perşembe 09:18 | Son Güncelleme:

Ebru Gündeş'in acı kaybı! Yıllardır küs olduğu babasını sessiz sedasız defnetti

Ebru Gündeş'in acı kaybı! Yıllardır küs olduğu babasını sessiz sedasız defnetti

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in yıllardır küs olduğu babası Remzi Gündeş 18 Eylül'de hayatını kaybetti. Şarkıcı, babasını sessiz sedasız toprağa verdi.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ebru Gündeş'in 4 yaşında kendisini terk ettiği için yıllardır konuşmadığı babası hayata gözlerini yumdu. Siroz ve KOAH hastası olan Remzi Gündeş, son yolculuğuna uğurlandı.

TV100'den Levent Albayrak'ın haberine göre; Bakırköy'de eski eşya sattığı iş yerinde kalan Remzi Gündeş geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Siroz ve KOAH hastası olan 76 yaşındaki Gündeş, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Durumu kötüleşen Remzi Gündeş, 18 Eylül'de hayata gözlerini yumdu.

SESSİZ SEDASIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gündeş'in cenazesi de Ebru Gündeş'in kuzenleri tarafından teslim alındı. Kendisini 4 yaşında terk ettiği için babasıyla konuşmayan Ebru Gündeş, ölüm haberini kimseye duyurmadan babasını sessiz sedasız Büyükçekmece Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurladı.

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