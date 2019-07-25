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Ebru Gündeş: Bana bu rüyayı yaşattığınız için teşekkür ederim

Ebru Gündeş: Bana bu rüyayı yaşattığınız için teşekkür ederim

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, 5 gün üst üst sahne aldığı Harbiye Açık Hava Konserleri serisini önceki akşam muhteşem bir finalle sonlandırdı. Son konser öncesi 270 kişilik ekibiyle hatıra fotoğrafı çektiren güçlü yorumcu 5 günde toplam 28 bin 128 kişiye şarkılarını söyledi.

Ebru Gündeş, 5 gün üst üst sahne aldığı Harbiye açık hava konserler serisini önceki akşam muhteşem bir finalle sonlandırdı. Her konseri kapalı gişe olarak gerçekleştiren Gündeş, İstanbullulara unutulmaz bir hafta yaşattı. Son konser öncesi 270 kişilik ekibiyle hatıra fotoğrafı çektiren güçlü yorumcu 5 günde toplam 28 bin 128 kişiye şarkılarını söyledi. 
Poll Production organizasyonu ve Türkiye’nin en çok takip edilen dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda gerçekleşen geceye 'Gönlümün Efendisi' ile başlayan Gündeş, “Bugün beşinci gün normal şartlarda benim heyecanımın geçmiş olması lazımdı ama daha da büyüdü. İyi ki varsınız, ayaklarınıza sağlık" diyerek sevenlerine teşekkür etti. 

"Bana bu rüyayı yaşattığınız için teşekkür ederim" 

Gündeş, biletlerin günler öncesinden tükendiği konserler için "'Ebru Hanım biletler tükendi. Harbiye’de 5 bin kişi seni bekliyor olacak' dediklerinde rüyadayım zannettim. Bana bu rüyayı yaşattığınız için size çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

"Aşık, Araftayım, Senin Olmaya Geldim’ gibi sevilen parçalarını seyircisiyle birlikte söyleyen Gündeş, 5 bin kişinin dakikalarca süren alkışlarıyla sahneden ayrıldı" 

(İHA)
 

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