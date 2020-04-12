Duygu Özaslan sunny side up videosu ile gündemde! Sunny side up ne demek?

Duygu Özaslan sunny side up videosu ile gündem konusu oldu. Duygu Özaslan çektiği Youtube videolarıyla tanınıyor. Son zamanlarda Instagram üzerinden de oldukça popüler bir hayran kitlesine sahip. Söz konusu videodan sonra Özaslan’ın takipçileri sunny side up ne demek? Sorusunun yanıtını arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde…

SUNNY SİDE UP NE DEMEK?

Youtube’da paylaştığı makyaj videolarıyla tanınmış olan Duygu Özaslan, yine yayınladığı bir videoyla hızlı bir şekilde gündem konusu oldu. Yumurta pişirmek için ocağın başına geçtikten sonra "Şimdi sunny side up yapacağım, bunun Türkçesi neydi ya? Kırılmış yumurta mı?" diye soran Duygu Özaslan, sosyal medyada tartışmaların odağında yer alıyor.

Duygu Özaslan ile gündeme gelen “sunny side up” ise Türkçede yumurta sarısının yukarı bakacak şekilde kızartılması anlamına geliyor. Günlük hayatta kullandığımız tabirlerden bir nevi sahanda yumurtaya da denk geliyor denebilir.