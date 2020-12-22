Duygu Özaslan sevgilisi Can Maxim Mutaf ile nasıl tanıştığını anlattı

Ünlü YouTuber Duygu Özaslan, aldığı kiloların ardından yemek bozukluğu rahatsızlığı olduğunu açıklamıştı. Sıkı bir diyet spor programı ile fit görünüme kavuşan Duygu Özaslan, YouTube kanalından yeni bir video paylaştı. Özaslan, takipçilerinden gelen bütün soruları yanıtladı.

Sevgilisi Can Maxim Mutah ile nasıl tanıştığı yönünde gelen soruya yanıt veren Duygu Özaslan şunları söyledi:

'Baya görücü usulü bir tanışma aslında. Bizim ortak bir arkadaşımız var ve Maxim beni uzun zamandır beğeniyormuş tanışmak istiyormuş. Arkadaşımla görüştüğümüzde dedi ki benim çok yakın bir arkadaşım var seni çok beğeniyor dedi. Bende hiç ilgilenmiyor modundayım. Çünkü beklentim sıfır. Ne çocuğu beğeneceğimi düşünüyorum, çocuk salaktır diye düşünüyorum içimden. Hiç oralı değilim.

Biz bir gün oturuyorduk benimle buluştuğunu söyleyince Maxim 'Oradan geçsem belli olur mu? Yanınızdan geçsem karşılaşmış gibi yapsak?' demişti. O da saçmalama belli olur demiş. Ben dedim ki bir gün bir yerde otururuz denk getirirsin bizi öyle tanışırız.

Sonra evlere dönüyoruz sonra dedi ki bana 'Maxim'e telefon numaranı verdim.' Sonra Maxim bana mesaj attı o akşam konuşmaya başladık. Ertesi gün yemeğe çıktık ve sevgili olduk'