Duygu Özaslan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? günün cevabı merak edilen sorularından biri oldu. Çektiği makyaj videolarıyla sosyal medya fenomeni olan Duygu Özaslan, İstanbul Üniversitesi’nde İspanyol Dili ve Edebiyatı okuyor. Günümüzde ilk başlarda hobi olarak açtığı YouTube kanalında makyaj videoları paylaşan Duygu Özaslan, bu hobiyi meslek haline getirdi.





Duygu Özaslan 2014 yılında verdiği bir röportajda kendisini şu sözlerle anlamıştı:

İstanbul Üniversitesi’nde İspanyol Dili ve Edebiyatı okuyorum. Tamamen hobi olarak başladım bu işe. İlk başta ayda bir video yüklüyordum. Yabancı güzellik vlogger’larını izlemeyi çok seviyordum. Ben de öyle bir şey yapmak istiyordum, amacım tamamen sevdiğim şeyleri paylaşmaktı. Arkadaşlarım bana makyaj, kozmetik konularını çok soruyordu, “Nereden alayım, hangisi iyi” diye... “Bir kanal açsana” dediler bana ve ben de başladım. Ben açtığımda Türkiye’de çok vlogger yoktu. Sonra Youtube’la partner oldum. Para kazanıldığını bile bilmiyordum ilk başta... Şimdi reklamlar üzerinden gelir elde ediyorum. İzlenme sayısı artan kanallarla iletişime geçip partner oluyoruz