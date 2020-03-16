Duygu Çetinkaya'dan Can Yaman'a gönderme

Türkiye’de yıllar önce reyting rekorları kıran ‘Binbir Gece’ dizisi İspanya’da da büyük ses getirdi. Dizide ‘Sezen’ karakterine hayat veren Duygu Çetinkaya ise şu sıralar dizinin İspanyol hayranları tarafından mesaj yağmuruna tutuluyor. Hayranların bu ilgisine kayıtsız kalmayan İspanya’nın en popüler kadın dergisi Diez Minutos, bu ay ki sayısında ünlü oyuncu Duygu Çetinkaya ile röportaj gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden röportajı takipçileriyle paylaşan Çetinkaya, “Çok şükür ki İspanya’da sadece Can Yaman’ın dizileri yayınlanmıyor” notunu düşerek espri yaptı. Başarılı oyuncu, şu sıralar başrolünde yer aldığı ‘Çılgın Dershane 5’ filminin çekimleri için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.