Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4437
  • 8,8187
  • 463.852
  • 1084.22
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Duvara Karşı filminin yıldız oyuncusu Birol Üner hayatını kaybetti
04 Eylül 2020 Cuma 12:33 | Son Güncelleme:

Duvara Karşı filminin yıldız oyuncusu Birol Üner hayatını kaybetti

Duvara Karşı filminin yıldız oyuncusu Birol Üner hayatını kaybetti

"Duvara Karşı" adlı filmde hayat verdiği Cahit rolüyle tanınan oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında hayatını kaybetti.

Fatih Akın’ın yönettiği "Duvara Karşı", "Temmuz’da", "Transylvania" ve "Aşka Ruhunu Kat" gibi filmlerdeki rolleri ile tanınan, Almanya’da da birçok tiyatro oyununda ve filmde yer alan Birol Ünel, kanser nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti.

Ünel, doğum günü olan 18 Ağustos'ta durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırılmıştı.

BİROL ÜNER KİMDİR?

1961 yılındı Silifke'de doğan ve ailesi 1968 yılında Almanya'ya göçen Birol Ünel, Bremen'de büyüdü. Almanya'da gençlik dönemlerinde parke döşemeciliği yapan daha sonra Hannover’e giderek Tiyatro ve Müzik Yüksek Okulu’na kaydolan Ünel'in sinema kariyeri 1987 yılında "Yolcu" filmiyle başladı.

1992 yılında Berlin Tiyatrosunda Caligula rolüyle ilk rolünü aldı. 2000'de Fatih Akın’ın yönettiği "Temmuz’da" filminde sinema dünyasında tanınmaya başladı. "Duvara Karşı" ile de ününü perçinledi.

DSÖ'den koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz
Ankara-Niğde Otoyolu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
Bakan Koca noktayı koydu: Diyarbakır'da durum kontrol altında
Ankara Valisi'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
G.Saray'da haftalardır beklenen orta saha transferi gerçekleşiyor
Bir Dakikada Gündem

Bir Dakikada Gündem

A Milli Futbol Takımımız, Macaristan'la karşı karşı

A Milli Futbol Takımımız, Macaristan'la karşı karşıya geldi! İşte karşılaşmadan kareler

4 Eylül Cuma günlük burç yorumları ne ifade ediyor?

4 Eylül Cuma günlük burç yorumları ne ifade ediyor?

MasterChef'te potaya kimler girdi? İşte eleme adayları!

MasterChef'te potaya kimler girdi? İşte eleme adayları!