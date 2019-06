Dünyayı kasıp kavuran dizi Game of Thrones'un devamı geliyor

Sezon finaliyle fırtınalar estiren ve milyonlarca kişinin günlerce konuştuğu ünlü dizi Game of Thrones’un devam dizisi yani spin-off’u geliyor. Jane Goldman ve George R.R. Martin‘in yaratıcılığını üstlendiği dizinin haberi GoT hayranlarını heyecanlandırmaya yetti. Dizide Game of Thrones evreninden binlerce yıl öncesini anlatan dizide olaylar tıpkı Game of Thrones’taki gibi pek çok farklı karakter üzerinden anlatılacak. Diziyle ilgili en heyecanlandıran haberlerden biri ana karakterlerden birini Naomi Watt’ın canlandıracak olması.

Josh Whitehouse, Naomi Ackie, Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah, Georgie Henley, Alex Sharp, Toby Regbo, Miranda Richardson, Marquis Rodriguez, John Simm, Richard McCabe, John Hefferman ve Dixie Egerickx adı geçen diğer isimler. Yönetmen koltuğuna oturan S.J. Clarkson‘ın oturduğu diziden merakla beklenen haber ise sonunda geldi. Pilot bölüm için resmi onay alan dizinin çekimleri Kuzey İrlanda’da başladı. Kuzey İrlanda Game of Thrones’un da pek çok önemli sahnesinin çekildiği önemli yerlerden biri. Bu yüzden diziye duyulan heyecan ve merak ikiye katlandı.