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  3. Dünyaca ünlü yıldız Katy Perry'den Afra Saraçoğlu'na beğeni!
28 Mayıs 2020 Perşembe 00:53 | Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü yıldız Katy Perry'den Afra Saraçoğlu'na beğeni!

Dünyaca ünlü yıldız Katy Perry'den Afra Saraçoğlu'na beğeni!

Dünyaca ünlü isim Katy Perry, genç oyuncu Afra Saraçoğlu'nun Instagram gönderisini beğendi.

En son ‘Öğretmen’ dizisinde rol alan Saraçoğlu’nun fanları güzel oyuncuya Katy Perry’nin Daisies (Papatyalar) şarkısına maskeli fotoşop yaptı. Genç fanlar bu fotoğrafı Katy Perry’e beğendirmek için büyük bir çaba sarfetti. Amerikalı ünlü şarkıcının dikkatini çekmeye çalışan oyuncunun sevenleri sonunda başarılı oldu. Perry, Saraçoğlu’nun gönderisini beğendi. Saraçoğlu da fanlarına teşekkür etti. 

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