Dünyaca ünlü yıldız Katy Perry'den Afra Saraçoğlu'na beğeni!

En son ‘Öğretmen’ dizisinde rol alan Saraçoğlu’nun fanları güzel oyuncuya Katy Perry’nin Daisies (Papatyalar) şarkısına maskeli fotoşop yaptı. Genç fanlar bu fotoğrafı Katy Perry’e beğendirmek için büyük bir çaba sarfetti. Amerikalı ünlü şarkıcının dikkatini çekmeye çalışan oyuncunun sevenleri sonunda başarılı oldu. Perry, Saraçoğlu’nun gönderisini beğendi. Saraçoğlu da fanlarına teşekkür etti.

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