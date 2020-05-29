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  3. Dünyaca ünlü şarkıcı Grimes, ‘ruhundan bir parçayı' 10 milyon dolara satıyor
29 Mayıs 2020 Cuma 16:39 | Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü şarkıcı Grimes, ‘ruhundan bir parçayı' 10 milyon dolara satıyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Grimes, ‘ruhundan bir parçayı' 10 milyon dolara satıyor

SpaceX'in CEO'su Elon Musk'la ilk bebeğini geçen haftalarda kucağına alan dünyaca ünlü şarkıcı Grimes, “ruhundan bir parçayı” 10 milyon dolara satmayı planlıyor.

Sahne adı Grimes olan dünyaca ünlü şarkıcı Claire Elise Boucher, ilk kez katılacağı çevrimiçi bir sanat galerisinde “ruhundan bir parçayı” 10 milyon dolara satmayı planlıyor.

Aksam.com.tr’nin Bloomberg’den aktardığı habere göre, geçtiğimiz haftalarda SpaceX’in CEO’su Elon Musk’la ilk bebeğini kucağına alan Grimes, Gallery Platform Los Angeles ve Maccarone Los Angeles galerilerinde yer alacak “Selling Out” şovuna hazırlanıyor.

Çizim, resim ve fotoğraflarını sergileyecek olan Grimes, şovunun en önemli eserinin ise “ruhunun bir kısmına sahip olunmasını sağlayacak resmî bir belge” olacağını söyledi.

Konuyla ilgili konuşan Grimes, “Hiç kimsenin sahip olmasını istemediğim için 10 milyon dolar gibi bir fiyat belirledim. Muhtemelen de kimse almayacaktır.” dedi.


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