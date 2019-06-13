  • $5,833
  • 6,6095
  • 250.841
  • 92.605
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
13 Haziran 2019 Perşembe 07:56 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 07:56

Dünyaca ünlü model Bar Refaeli: Bir tek Nusret'i tanıyorum

Dünyaca ünlü model Bar Refaeli: Bir tek Nusret'i tanıyorum

İsrailli model Bar Refaeli, Dosso Dossi Fashion Show’da podyuma çıktı. Bar Refaeli defile sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı

Bar Refaeli, defile sonrası Dosso Dossi Holding CEO’su Hikmet Eraslan ile kameralar karşısına geçti. Bir muhabirin, "Tarkan'ı tanıyor musunuz?" sorusuna Refaeli, "Türkiye’den tanıdığım tek ünlü Nusret" cevabını verdi. 


BAR REFAELİ KİMDİR?

İsrail ve ABD'de Pilpel, Castro ve Victoria's Secret gibi ünlü markaların kataloglarını süslemiştir, ayrıca aktör Leonardo DiCaprio ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmiştir. 2009 yılında Sports Illustrated Swimsuit Issue kapak modeli olmuştur.

Refaeli, 4 Haziran 1985'te İsralli Yahudi bir aile olan Rafael ve Tzipi çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bar Refaeli'nin üç erkek kardeşi vardır. Annesi Tzipi Levine, 1970'lerde İsrail'de oldukça ünlü bir modeldi. Bar Refaeli, modellik kariyerine ilk olarak henüz sekiz aylık bir bebekken, reklam kampanyaları ile başladı, on beş yaşına geldiğinde ise profesyonel bir model olarak çalışmaya başladı.

Bar Refaeli, Elle, Maxim, Cosmopolitan, Vogue gibi oldukça ünlü dergilerde yer aldı ve Bonita de Mas, Victoria's Secret, Hurley International, Passionata, Pilpel, Agua Bendita gibi ünlü markaların yüzü oldu. Ayrıca Refaeli, 2009 yılında Sports Illustrated Swimsuit Issue'nin kapak modeli olmuştur.

Mide Kanseri Nedir? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

<p>Sakarya´nın Sapanca ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda iki adet el yazması Te

Sakarya´da Düzenlenen Tarihi Eser Operasyonunda 2 El Yazması Tevrat Ele Geçirildi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

WhatsApp kullanıcılarına dava açacak

ESA'dan asteroit uyarısı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.