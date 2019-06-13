Dünyaca ünlü model Bar Refaeli: Bir tek Nusret'i tanıyorum

Bar Refaeli, defile sonrası Dosso Dossi Holding CEO’su Hikmet Eraslan ile kameralar karşısına geçti. Bir muhabirin, "Tarkan'ı tanıyor musunuz?" sorusuna Refaeli, "Türkiye’den tanıdığım tek ünlü Nusret" cevabını verdi.







BAR REFAELİ KİMDİR?

İsrail ve ABD'de Pilpel, Castro ve Victoria's Secret gibi ünlü markaların kataloglarını süslemiştir, ayrıca aktör Leonardo DiCaprio ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmiştir. 2009 yılında Sports Illustrated Swimsuit Issue kapak modeli olmuştur.

Refaeli, 4 Haziran 1985'te İsralli Yahudi bir aile olan Rafael ve Tzipi çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bar Refaeli'nin üç erkek kardeşi vardır. Annesi Tzipi Levine, 1970'lerde İsrail'de oldukça ünlü bir modeldi. Bar Refaeli, modellik kariyerine ilk olarak henüz sekiz aylık bir bebekken, reklam kampanyaları ile başladı, on beş yaşına geldiğinde ise profesyonel bir model olarak çalışmaya başladı.

Bar Refaeli, Elle, Maxim, Cosmopolitan, Vogue gibi oldukça ünlü dergilerde yer aldı ve Bonita de Mas, Victoria's Secret, Hurley International, Passionata, Pilpel, Agua Bendita gibi ünlü markaların yüzü oldu. Ayrıca Refaeli, 2009 yılında Sports Illustrated Swimsuit Issue'nin kapak modeli olmuştur.