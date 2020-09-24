  • $7,7087
  • 9,0012
  • 461.131
  • 1103.26
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Dünyaca ünlü çift Gigi Hadid ve Zayn Malik bebeklerine kavuştu!
24 Eylül 2020 Perşembe 10:19 | Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü çift Gigi Hadid ve Zayn Malik bebeklerine kavuştu!

Dünyaca ünlü çift Gigi Hadid ve Zayn Malik bebeklerine kavuştu!

Dünyaca ünlü çift Gigi Hadid ve Zayn Malik bebeklerine kavuştu. Çift, müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Dünyanın en çok kazanan modelleri arasında gösterilen Gigi Hadid ile yıllardır bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüğü One Direction’ın eski solisti Zayn Malik dördüncü kez barışmalarının ardında ebeveyn olmanın heyecanını yaşıyor.

"DÜNYAMIZI DEĞİŞTİRDİ"

Ünlü çift sosyal medya hesaplarından kızlarını kucaklarına aldıklarını duyurdu. 25 yaşındaki model Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Kızımız bu hafta sonu aramıza katıldı ve çoktan dünyamızı değiştirdi" dedi.

"DUYGULARIMI KELİMELERLE ANLATMAK İMKANSIZ"

Sevgilisi gibi heyecanını Instagram hesabından paylaşan ve kızlarının sağlığının iyi olduğunu belirten Zayn Malik ise "Duygularımı kelimelerle anlatmak imkansız. Bu küçücük insana duyduğum sevgi, tecrübelerimin ötesinde. Hayatımda olduğu için çok mutluyum ve benim bebeğim olduğunu söylemekten gurur duyuyorum" dedi.

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Serenay Sarıkaya ile

Bir Dakikada Magazin

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Suyu çekilen gölete balıkların yaşaması için su takviyesi yapıldı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yemin ederek görevine başladı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.