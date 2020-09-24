Dünyaca ünlü çift Gigi Hadid ve Zayn Malik bebeklerine kavuştu!

Dünyanın en çok kazanan modelleri arasında gösterilen Gigi Hadid ile yıllardır bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüğü One Direction’ın eski solisti Zayn Malik dördüncü kez barışmalarının ardında ebeveyn olmanın heyecanını yaşıyor.

"DÜNYAMIZI DEĞİŞTİRDİ"

Ünlü çift sosyal medya hesaplarından kızlarını kucaklarına aldıklarını duyurdu. 25 yaşındaki model Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Kızımız bu hafta sonu aramıza katıldı ve çoktan dünyamızı değiştirdi" dedi.

"DUYGULARIMI KELİMELERLE ANLATMAK İMKANSIZ"

Sevgilisi gibi heyecanını Instagram hesabından paylaşan ve kızlarının sağlığının iyi olduğunu belirten Zayn Malik ise "Duygularımı kelimelerle anlatmak imkansız. Bu küçücük insana duyduğum sevgi, tecrübelerimin ötesinde. Hayatımda olduğu için çok mutluyum ve benim bebeğim olduğunu söylemekten gurur duyuyorum" dedi.